Dispersi tre giovani in Friuli | il disperato abbraccio prima di venire travolti dal Natisone video

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tre, un ragazzo e due ragazze tra i 17 e i 25 anni, sono, dal primo pomeriggio di venerdì 30 Maggio in, a causa della piena del fiume. Pocoavevano ilanciato l’allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore. I, che non sospettavano il pericolo, sono stati sorpresi dalla piena e, mentre l’acqua arrivava loro progressivamente alle caviglie e poi alle ginocchia continuando a salire, si sono abbracciati tentando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque. Queste, però, in pochi istanti sono diventate ancora più violente e l’non ha tenuto, i tre sono stati sballottolati in varie direzioni.