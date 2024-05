Discarica abusiva tonnellate di rifiuti gestiti irregolarmente Scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ponsacco, 31 maggio 2024 – Una vera e propriaa cielo aperto, con oltre 70di, provenienti soprattutto da scarti edili, sparsi su una superficie di 2mila metri quadrati. E’ quanto hanno scoperto i militari della guardia di finanza di Pisa. L’area è stata rinvenuta nel territorio di Ponsacco e il proprietario è stato denunciato per reati ambientali e abusivismo edilizio. In particolare, spiegano gli investigatori in una nota, i finanzieri della compagnia di Pontedera hanno lavorato con l'ausilio dei tecnici dell'Arpat di Pisa. La superficie era adibita a deposito died era priva di impermeabilizzazione: esisteva quindi il rischio di infiltrazione di sostanze nocive nel terreno sottostante, nonché la presenza di prefabbricati abusivi utilizzati per ricovero di mezzi e attrezzature.