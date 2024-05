Disastro a Mediaset | cosa sta succedendo senza Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) La stagione dei programmi diDesi è conclusa da pochissimo e giàfa la conta dei danni, lo scenario è drammatico. Con ogni probabilitàDestarà già lavorando alla prossima stagione televisiva, nonostante la sua si sia conclusa solamente da poco. Entrambe le ultime edizioni di Uomini e Donne che Amici, infatti, si sono chiuse di recente e il pubblico è rimasto orfano della propria beniamina. Come lei, ovviamente, non c’è nessuno e lo sanno bene i vertici, vista la tragedia a cui stanno assistendo.DeInfinity – Maloravista.itLa presentatrice dovrebbe tornare sul piccolo schermo, a meno di clamorosi ribaltoni, a settembre. In particolare il rientro in palinsesto avverrà con il dating show, poi in autunno sarà protagonista all’interno di Tú sí que vales e infine riprenderà il timone anche della sua scuola, che guiderà per la ventiquattresima stagione.