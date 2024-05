Diritto alla riparazione ed Ecodesign via libera definitivo dal Consiglio Ue alle direttive

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ildell’Unione europea ha approvato due importanti misure a favore della sostenibilità. Lunedì 27 maggio è stato dato il viaal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile, noto anche come “”, mentre il 30 maggio è stata approvata la direttiva che promuove ladei beni rotti o difettosi, conosciuta come direttiva sul. La direttiva “” stabilisce requisiti per prodotti sostenibili e sostituisce la precedente direttiva del 2009, ampliando il campo di applicazione a tutti i tipi di beni immessi nel mercato dell’Ue, non solo ai prodotti energetici. La direttiva sulrende più facile per i consumatori richiedere lapiuttosto che la sostituzione dei prodotti in uso.