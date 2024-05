Fonte : ilgiorno di 31 mag 2024

"La revoca dell’incarico è un atto obbligato e non è esito di una valutazione delle competenze e della capacità del dottore Piparo – precisa il dg Marco Trivelli - che stimo e conosco da lungo tempo come apprezzato professionista, essendo giunto a questo incarico dopo una lunga carriera, svolta per oltre vent’anni presso la prestigiosa Neurochirurgia di Niguarda.

Direttore Neurochirurgia Scatta la revoca