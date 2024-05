D' incanto tra i colli e il cielo | il luogo del cuore di Lorenzo il Magnifico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il territorio del Mugello è denso di tradizioni e storia ed è fortemente legato allo sviluppo della dinastia dei Medici. Forse non tutti sanno che la famiglia che ha dominato lo scacchiere politico europeo per molti anni, e legata ai grandi nomi degli artisti del Rinascimento Italiano, proviene proprio da qui. Sin dalla metà del Duecento, la famiglia Medici aveva avviato investimenti economici nella zona di confine tra la Romagna e la Toscana: le prime acquisizioni di Averardo de' Medici tra il 1260 e il 1264 furono seguite da altre compiute da Giovanni di Bicci, che includono la residenza signorile del Trebbio. A metà del Quattrocento, la famiglia Medici controllava ormai una vasta estensione di terre nel territorio mugellano. Cosimo il Vecchio commissionò all'architetto Michelozzo di Bartolomeo la trasformazione delle dimore di Trebbio e Cafaggiolo in sontuose "ville di delizia", sottolineando così gli interessi economici della famiglia Medici e la passione per la caccia esercitata in questa zona.