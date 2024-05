Dimenticate Stoppa e gli altri Isola dei Famosi è uscito il nome inatteso per la vittoria finale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’deista per arrivare alla sua conclusione. E a pochi giorni dalla, prrevista per il 5 giugno, è venuto fuori ildel naufrago, che dovrebbe diventare il vincitore dell’attuale edizione. C’è chi è ormai convinto di questa possibilità, infatti non si stanno facendo altre ipotesi in queste ore. Questo concorrente è ria recuperare lo svantaggio iniziale e ora è diventato super favorito. Vladimir Luxuria potrebbe annunciare nella finalissima dell’deiproprio ildi questo naufrago, che dovrebbe festeggiare essendo il vincitore. Ovviamente c’è ancora tempo per far cambiare idea al pubblico, ma tutte le indicazioni sembrano essere chiarissime. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere tra una manciata di giorni.