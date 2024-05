Difesa elettromagnetica e cyber La dimostrazione di Elt Group al Centro di eccellenza Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Eltha partecipato a Tallin alla sedicesima conferenza “Conflitti: Over the Horizon” presso il Cooperativedefence center of excellence (Ccdcoe) della. Durante l’evento, l’azienda ha dimostrato quanto lasia strategica per garantire la resilienza informatica di infrastrutture critiche civili e militari, contro minacce cibernetiche che sfruttano lo spettro elettromagnetico, le cosiddette Cema (electromagnetic activities). Laè stata realizzata grazie all’Hybrid digital twin –range di Cy4gate che ha riprodotto una simulazione realistica della rete usato in modalità “Hardware-in-the-loop”, in combinazione con sistemi didi Elt. L’uso della tecnologia digital twin è, in generale, un segnale estremamente positivo, in quanto è grazie (anche) a questa innovazione che Italia, Regno Unito e Giappone contano di realizzare il Gcap con tempi e costi di molto inferiori di quelli impiegati per realizzare Eurofighter, F-35 o F-22.