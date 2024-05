Difende una ragazza malmenata in strada | il fidanzato organizza una spedizione punitiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Milano, 31 maggio 2024 – L'intervento perre unadell'aggressione del. Le minacce di quest'ultimo. E ladi gruppo. A sei mesi dal violentissimo pestaggio avvenuto la sera del 19 novembre in via Rismondo, in zona Baggio, gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo, hanno arrestato per lesioni gravi e aggravate in concorso un diciannovenne, un ventiduenne e un ventiquattrenne, tutti di origine romena, portati a San Vittore in esecuzione dell'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip Daniela Cardamone su richiesta del pm Milda Milli. Un diciassettenne loro connazionale è stato sottoposto dal Tribunale dei minorenni alla misura della permanenza in casa.