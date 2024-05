Die Selektion live al Retronouveau Messina – 25 5 2024

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Die, la prima volta in Sicilia. Recensione e foto della serata. Indice DieZEUGE AUS LICHT – Il loro ultimo album Die– Le foto DieUn’esaltante miscela di Synth Pop e EBM (electronic body music) risuona nell’aria onirica della venue messinese. I maestri del Prosecco Wave, Die, sono ospiti per la prima volta in Sicilia per offrire ai presenti ununico, carico di pulsioni techno e ricchi suoni di sintetizzatori di matrice goth wave impreziositi dal loro marchio di fabbrica: la tromba. È un set coinvolgente, esasperato dalle movenze di Luca Gillian contrapposte al fantasmatico Hannes Rief che fa riecheggiare, a volte con tristi refrain altre con luciferini passaggi, la sua tromba e che impreziosisce l’interoshow.