Di Pietro difende la separazione delle carriere | Critiche ipocrite

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Vedo tanta ipocrisia in chi critica questa riforma". A dirlo, intervistato dal Corriere della Sera, è l'ex pubblico ministero Antonio Di. Chela norma approvata dal governo in Consiglio dei ministri, "una riforma della magistratura, non della giustizia", dice il componente del pool di Mani pulite alla Procura di Milano. "Una volta imboccata la strada del sistema accusatorio con il nuovo codice di procedura penale non c’è dubbio che debba esserci un giudice terzo che non ha nulla a che spartire né con il pm né con i difensori. È previsto dell’articolo 111 della Costituzione e bisogna rispettarlo senza lagnarsi in continuazione", argomenta Di. Che già nel recente passato si era espresso a favore della