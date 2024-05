Di Pietro contro chi evoca Craxi e Silvio per bloccare la riforma delle toghe | Sì a separazione delle carriere e sorteggio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’ex pm Antonio Didice che vede tanta ipocrisia in chi critica ladella giustizia del governo Meloni. Perché «una volta imboccata la strada del sistema accusatorio con il nuovo codice di procedura penale non c’è dubbio che debba esserci un giudice terzo che non ha nulla a che spartire né con il pm né con i difensori. È previsto dell’articolo 111 della Costituzione e bisogna rispettarlo senza lagnarsi in continuazione». La, invece, «è il principio per cui accusa e difesa debbano confrontarsi alla pari con gli stessi strumenti a disposizione di fronte a un giudice terzo. E ciò deve non solo essere ma apparire così», dice in un’intervista al Corriere della Sera. LaPerché, spiega l’ex magistrato di Mani Pulite, il pm dovrebbe trovare prove anche a favore della difesa «ma spesso non è così.