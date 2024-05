Di Lorenzo-Napoli il club risponde a Giuffredi | durissima nota!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilha risposto per le rime all’agente di Giovanni DiMario. Il giocatore, messo sul mercato dal suo procuratore, piace a Inter e Juventus. DURA REAZIONE ?azzurro e agente di Di, Mario, ai ferri corti. Arriva ladelazzurro dopo le ultime dichiarazioni: “Il Calciorileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Marioafferma che Giovanni Dilascerà il. Corre l’obbligo sottolineare che Diha un contratto con ilper altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altroed è pertanto esclusa una sua possibile cessione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Di, il!) © Inter-News.