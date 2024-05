Di cattivo gusto e ridicolo | il paragone che manda William su tutte le furie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Preoccupazioni e malumori nella monarchia inglese. Ieri Kensington Palace ha confermato che Kate Middleton non parteciperà l'8 giugno alla parata militare a Londra chiamata Colonel's Review (che precede quella del Trooping the Colour in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo III). Comunicazione, questa, che ha fatto riprofondare il popolo inglese nel terrore di un peggioramento delle condizioni di salute della principessa del Galles. Di certo, per ora, c'è poco. Sembra però che la futura regina stia proseguendo il ciclo di chemioterapia dopo che le è stato diagnosticato un tumore non meglio precisato. Ma non sono solo l'assenza di Kate o la paura per le sorti di re Carlo III (anche lui colpito da un cancro) a destare preoccupazione nei sudditi.