Devo darvi una brutta notizia su Kate Antonio Caprarica sconvolge tutti le sue fonti a Londra confermano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “unasuMiddleton”.. La news è confermata da parte dello storico inviato adella Rai. Chiaramenteha le sue, che non si distanziano molto dai rumors che in questi ultimi giorni continuano a susseguirsi intorno a Buckingam Palace. Ma cosa sta succedendo e perché sono tuti così preoccupati per, di punto in bianco. >> “attorno a lei”.Middleton, le ultime indiscrezioni: il sollievo e l’aiuto della famiglia Dopo la diagnosi di cancro, sembrava che le cose per lei, almeno dal punto di vista salutare, fossero in miglioramento. Ma sembra che la realtà dei fatti non sia proprio così. Tutto parte da una, quella della cancellazione da parte diMiddleton di ‘gli impegni pubblici del 2024’.