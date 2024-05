Deve abbandonare l’Honduras Isola dei Famosi niente da fare per la naufraga | la notizia è arrivata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)dei, ancora un eliminato prima della finale di mercoledì 5 giugno. All’ultimo televoto sono finiti in tre: Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron. Nelle ultime ore, intanto, l’eliminata Greta Zuccarello ha parlato della possibilità dila conduttrice in un programma, affermando che le piacerebbe molto. Poi Alvina sull’ha letto la lettera che le ha inviato il fidanzato, o presunto tale, Gigione. Inizialmente la contessa è apparsa molto felice per la sorpresa, anche perché poco prima si era lamentata del silenzio del compagno. Poi, però, gli altri concorrenti hanato negativamente i contenuti della missiva e anche Alvina si è ricreduta ammettendo che Gigi avrebbe potuto anche usare parole più personali e sentite.