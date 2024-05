Derby il Modena ritrova Sassuolo e Cesena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mancano soltanto due caselle per completare il roster delle venti squadre che giocheranno la serie B 2024/2025. Una sarà la perdente della finale playoff tra Cremonese e Venezia, l’altra invece uscirà dalle quattro compagini rimaste nella post season di serie C, leggi Benevento, Avellino, Vicenza e Carrarese. Gli esiti di questi spareggi però non andranno ad influire sul numero deiche ildovrà affrontare nella prossima stagione, che saranno comunque tre, uno in più rispetto al torneo scorso. Ci sarà la sfida sempre sentitissima con la Reggiana, mancherà quella con il Parma che è andato, con il primo posto, direttamente in serie A. Quindi due novità, che poi in realtà novità non sono, visto che sono sfide, anch’esse sentite, e comunque già viste negli anni.