Depurare la pelle del viso in modo profondo? Con questi 6 step avrai una pelle al top!

(Di venerdì 31 maggio 2024)ladelè fondamentale per averla sempre sana, libera da imperfezioni, punti neri, brufoli, secchezza ma soprattutto per prevenire l’invecchiamento precoce della cute stessa. Durante il giorno, infatti, laaccumula sporcizia e impurità dovute allo smog e agli agenti esterni con cui entra in contatto, ma accumula anche le cellule morte che si depositano sul suo strato più superficiale, oltre al sebo e ai resti del makeup che vi applichiamo e che non sempre vengono via totalmente durante la detersione e la consueta skincare. Ma non solo. Anche l’alimentazione, infatti, gioca un ruolo chiave per la salute dellae andrebbe controllata ogni giorno, così come anche le nostre abitudini di vita quotidiane tra cui, in primis, il sonno e le ore che vi dedichiamo.