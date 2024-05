Denise Pipitone il padre non biologico deposita istanza per far riaprire il caso | Nuovi elementi importanti sfuggiti a chi li ha visti prima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo vent’anni dalla scomparsa di, Tony, ex marito di Piera Maggio elegale della bambina (non, ndr), ha presentato un’al Tribunale di Marsala peril. La richiesta è supportata dall’Avvocato Luisa Calamia e accompagnata da una dettagliata relazione redatta da un team di esperti, tra cui la criminologa Antonella Pesce Delfino, l’investigatore Giuseppe Asaro e la consulente Katia Sartori.., scomparsa misteriosamente il 1° settembre 2004 vicino alla casa della nonna a Mazara del Vallo (Trapani), è diventata uno dei più grandi misteri della cronaca italiana. Nonostante il processo per sequestro di persona si sia concluso senza responsabili, la famiglia non ha mai smesso di cercare la verità.