Del nuovo libro di Padellaro ‘Solo la verità lo giuro’ colpisce la sincerità

(Di venerdì 31 maggio 2024)la. Antoniopubblica Solo lalo giuro, Piemme (autobiografia, ritratti, rivelazioni…), e oltre allo stile della narrazionelacon cui si mette a nudo: “A ripensarci adesso è probabile che io sia stato sempre intimamente non di destra, ma con idee e inclinazioni da conservatore liberale sì. E che, dunque, la sinistra sia stata solo un modo per coprirmi, per dissimulare il mio vero io condito con una buona dose di opportunismo” (p. 131). Intendiamoci, se qualcuno gli avesse dato del dissimulatore e dell’opportunista,avrebbe risposto per le rime, ma qui è lui a parlarne. Occorre dunque capire e contestualizzare. “Ritengo giusto fare i conti – dice – con una scelta politica che, all’inizio della vita adulta, poco aveva a che fare col pesante cognome che portavo.