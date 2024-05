Del Fes Avellino ribalta il tabellone dei playoff | MonteCatini Terme in vantaggio per la promozione in A2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) IlA deidi Serie B Nazionale ha delineato uno scenario difficilmente pronosticabile alla vigilia dell’inizio di questa postseason, non tanto per l’impresa della Fabo in quel di Ruvo di Puglia, quanto per ciò che è successo nella parte alta della griglia, dove la Del Fesda quinta classificata hato il fattore campo prima contro San Vendemiano, poi contro la strafavorita Pielle Livorno, capolista del girone A. Gli irpini sono stati capaci di rimontare dal 2-0 la formazione labronica espugnando in gara-5 il fortino del PalaMacchia per 70-72, e regalando così ai termali un insperatodel campo nella finale per lain A2. Gara-1 e Gara-2 si giocheranno dunque in un Palache prima di chiudere i battenti per ristrutturazione tornerà ad ospitare una finale per la seconda categoria cestistica nazionale dopo quella del 2003 fra RBe Triboldi Soresina.