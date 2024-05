Dea in festa Atalanta in tour sul bus scoperto Via da città alta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Stasera l’faràin una Bergamo tinta di nerazzurro con l’attesosul bus. Partenza alle 20,30 da Colle Aperto, scendendo lungo le mura storiche panoramiche per poi arrivare in centro alle porte storiche dove da ieri, dietro a Porta Nuova, campeggia una riproduzione della coppa europea vinta a Dublino,tre metri, realizzata in polistirolo resinato dal tifoso Diego Corbari. La sfilata proseguirà poi sui viali che portano allo stadio per arrivare al Gewiss davanti alla curva Nord. Decine di migliaia di persone saranno sui marciapiedi, molte altre assisteranno dai balconi. Stamattina invece l’sarà ricevuta in Comune, a Palazzo Frizzoni, per la consegna della medaglia d’oro delladi Bergamo.Fab.Car.