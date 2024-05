De Maggio | Non ho conferme ma sta girando una voce di mercato sul Napoli farebbe sognare i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De, ha parlato di un possibile affare di calciodel. La stagione delè ufficialmente terminata, un’annata decisamente poco soddisfacente. La squadra partenopea ha fatto fatica a trovare una propria identità durante questo campionato, non riuscendo a trovare stabilità e continuità nelle vittorie. Tutti questi fattori hanno condizionato il rendimento, finendo per non qualificarsi per le prossime competizioni europee. Un campionato assolutamente da dimenticare, ma da cui bisogna ripartire. L’obiettivo degli azzurri dovrà essere quello ritrovare la grinta giusta, ecco perché il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare su un allenatore, come Antonio Conte, capace di trasmettere queste sensazioni.