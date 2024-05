De Maggio l’incontro con Politano e il retroscena | Matteo allora arriva Conte?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilsul possibile arrivo di Antonioal Napoli rivelato da Valter Dedopo un incontro con l’azzurro. Nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter Deha svelato unintrigante riguardante, attaccante del Napoli. Durante lo spettacolo di Peppe Iodice al Maradona, Deha approfittato della presenza diper chiedergli del presunto arrivo di Antoniosulla panchina partenopea., pur apparendo sereno e sorridente, ha mantenuto un atteggiamento riservato riguardo alla questione. “Valter, in realtà non so niente. Non lo so veramente”, ha risposto l’attaccante all’insistenza del giornalista. Questa breve interazione lascia spazio a molte speculazioni riguardo al possibile coinvolgimento dinel progetto del Napoli per la prossima stagione.