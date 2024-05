De Luca Saviano & Co? Per loro Meloni dovrebbe subire senza reagire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo aver guardato i talk della giornata e letto i giornali il giorno dopo, ho capito che la morale della storia secondo la sinistra e i suoi commentatori è che Giorgiaincassare e starsene zitta.perché lei è la presidente del Consiglio. Era già accaduto con le querele versoe con quella verso Canfora. Si è ripetuto con il governatore della Campania, Vincenzo Deaveva apostrofato la leader di Fratelli d'Italia come «bastarda», Canfora come «nazista». Il coro che si era alzato è stato ovviamente di difesa verso i due e di attacco verso la premier. L'azione legale contro Canfora per l'accusa di essere nazista rimarca l'indignazione per essere associata ai nazisti e questoessere un segnale importante, anzi quel segnale di distanza (che spesso le si rimprovera) da una certa cultura.