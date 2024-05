De Luca contro Meloni | Volgare la performance di Caivano è presidente del Consiglio a sua insaputa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Quella diè stata unaun po’, studiata a tavolino. Ha fatto tutto lei. Abbiamo avuto la conferma di una sensazione di inadeguatezza delladelper il suo ruolo. Èdela sua. Forse non ha capito che rappresenta tutti gli italiani e si trova in una istituzione un po’ diversa da una sezione di partito”. Lo ha detto ildella Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta Facebook, sottolineando poi che “questa sensazione l’abbiamo avuta nei mesi scorsi assistendo al premier che si esibisce in tutta una serie di smorfie, che si mette il cappotto in testa in un’aula parlamentare, che quando si trova in luoghi pubblici il più delle volte esce al naturale.