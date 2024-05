Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

Che è stato ricordato ieri, alla Camera. Peccato che accanto a Sergio Mattarella ci fosse Ignazio La Russa, presidente del Senato, che non so per quanto tempo abbia tenuto in casa il busto di Mussolini, il mandante dell’omicidio di Matteotti”.

De Luca attacca La Russa | Celebrazioni di Matteotti? Peccato che ci fosse uno che a casa ha il busto di Mussolini