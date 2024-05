De Laurentiis-Pozzo l’incontro e i dettagli sul mercato | 4 giocatori nel mirino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Incontro ‘casuale’ avvenuto a Formentera tra il patron Dee Gino: le ultime sulle possibili manovre didel Napoli. Nell’atmosfera estiva di Formentera, dove gli amici possono incrociarsi casualmente e le conversazioni possono diventare occasioni d’affari, i riflettori si accendono sultra Aurelio De, presidente del Napoli, e Gino, figura di spicco nell’Udinese calcio. Mentre il Napoli sembra prossimo a sigillare l’affare con Antonio Conte per la panchina, l’attenzione si sposta anche verso altre prospettive sul. Il Corriere dello Sport riportaesclusivi su questa intrigante riunione in terra spagnola., avvenuto “per caso” in un ristorante locale, ha aperto le porte a discussioni riguardanti il futuro delle due squadre e, in particolare, sui potenziali acquisti da parte del Napoli.