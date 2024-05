De Crescenzo Vecchioni Tenco ed altri ‘Il Teatro cerca Casa’ mette in scena tre spettacoli musicali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) IlCasa a giugno fa tappa ad Avellino, Portici e Caserta, con tre. La rassegna itinerante nei salotti privati della Campania, ideata dallo scrittore e drammaturgo Manlio Santanelli propone tre lavori che omaggiano il cantautorato italiano ed europeo. Sabato primo giugno alle 12 a Rotondi, in provincia di Avellino va inAntonella Morea accompagnata al piano dal M° Vittorio Cataldi con Dove c’è il mare, ispirato al brano di Eduardo de. “Ho rito canzoni, poesie, leggende, storie che raccontano il nostro splendido mare – spiega Morea – per omaggiarlo e per l’amore sconfinato che provo e per il rispetto che nutro, nonostante il timore della sua forza impetuosa”. Un tributo sentito attraverso le parole di Eduardo, Gibran, Hikmet, Viviani, García Lorca, Ketti Martino, Anna Maria Ortese e i brani di Pino Daniele, Gragnaniello, Dalla, Marini, Ruggeri fra gli