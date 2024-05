Davide Campana Siamo di alto livello Stagione esaltante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Originario di Cingoli,è stato per anni il capitano della Dorica pallamano di Ancona in serie A. Negli ultimi anni la carriera di allenatore l’ha visto emergere con il Camerano, che ha centrato da primo in classifica, tramite playoff, la promozione in A gold, nell’elite della pallamano italiana., cheè stata? "Una, il compimento di un progetto che viene ormai da sei anni di lavoro, da quattro per quanto riguarda la prima squadra. Abbiamo raggiunto un obiettivo di altissimo: merito della società e dello staff tecnico che negli anni ha lavorato qui. Abbiamo vissuto unache nessuno si sarebbe aspettato. Quest’anno, perdendo solo due partite di regular season e chiudendo con quattro vittorie su quattro ai playoff, abbiamo dimostrato di essere il gruppo migliore della A silver".