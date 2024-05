Daniele Capezzone | gli elogi dei boia islamici agli studenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Carie cari professori delle università occidentali, c'è posta per voi. Per voi che esponete dalle finestre o fate garrire al vento la bandiera della Palestina, per voi che inveite contro Israele, per voi che gridate allegramente “dal fiume al mare” (sottintendendo l'eliminazione di chi sta in mezzo), per voi che avete già rimosso il 7 ottobre, per voi che non avete speso mezza parola per i rapiti israeliani, per le donne violentate da Hamas, per i bambini assassinati dai terroristinei loro lettini, per voi che qui - nei nostri atenei - avete reso la vita impossibile e le lezioni non frequentabili ai vostri compagni di religione ebraica e a chiunque fosse sospettabile di non pensarla come voi. Ecco, vi siete meritati il plauso e l'incoraggiamento della guida suprema iraniana, il macellaio-capo Khamenei, nonché un caldoo da parte di quelle personcine delicate e sensibili di Al Qaeda, l'organizzazione responsabile dell'eccidio dell'11 settembre 2001.