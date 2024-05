Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

Tutte le aree camper sono dotate dei servizi essenziali (quali carico/scarico acque) e si trovano nelle immediate vicinanze dei centri abitati. Quella di Valfornace, in località Pievebovigliana, è riconosciuta come “area di sosta di eccellenza”; è dotata di panchine e area verde con giochi per bambini, barbecue, tavoli da pic-nic e lavabo.

Dalle Marche a Castelluccio per la fioritura | ecco le aree camper