Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

Battuti 124-103 i Minnesota Timberwolves in gara 5 della finale della Western Conference. Dallas in finale per la prima volta dal 2010-2011 I Dallas Mavericks vincono per 124-103 sul campo dei Minnesota Timberwolves in gara 5 della finale della Western Conference, si aggiudicano la serie per 4-1 e si qualificano per le Finals Nba, dove.

Dallas Mavericks in finale Nba sfida con i Boston Celtics