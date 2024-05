Dalla rubrica ASviS ‘Europa e Agenda 2030’ eurobarometro | verso le elezioni in aumento la fiducia nell’Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodi Luigi Di Marco di martedì 28 maggio 2024. Novità 29.4-26.5. Sondaggi sulleeuropee. Indagine su Facebook e Instagram: presunte violazioni alle norme su disinformazione e tutela dei minori. Protezione dell’integrità delleda ingerenze straniere. Consulta la rassegna dal 29 aprile al 26 maggio Sondaggi dell’, aspettative per l’Europa, giovani In vista delleeuropee del 6-9 giugno l’ha effettuato un nuovo sondaggio pubblicato il 23 maggio. Quasi tre quarti degli intervistati (74%) affermano di sentirsi cittadini dell’Ue, ancora una volta il livello più alto in oltre vent’anni. Oltre sei cittadini dell’Ue su dieci (62% media Ue – 68% Italia) sono inoltre ottimisti riguardo al futuro dell’Ue, facendo registrare un lieverispetto al sondaggio precedente nell’autunno 2023.