Dal Ministero un milione di euro per realizzare il nuovo asilo nido di Sezze

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) È di poco più di undiil finanziamento di cui potrà disporre il Comune diper la realizzazione di un. A darne notizia è il sindaco Lidano Lucidi, che ha spiegato come la giunta abbia approvato la delibera per la costruzione di unallo Scalo, sfruttando un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da 1.008.000, interamente coperto dall’Unionepea tramite il programma Next Generation EU: “Il progetto di cui presto conosceremo i dettagli – ha spiegato il primo cittadino di– prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio attualmente adibito a Centro Anziani, situato in via Puglie, per trasformarlo in una struttura moderna ed efficiente destinata a ospitare 42 bambini nella fascia d’età 0-2 anni.