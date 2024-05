Dal 14 al 18 giugno torna la Milano Fashion Week Ecco dove come e quando

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024)scalda i motori, dal 14 al 18riparte la settimana della moda uomo con la presentazione delle sfilate maschili primavera estate 2025. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha presentato un calendario carico di sfilate, presentazioni ed eventi imperdibili. 20 sfilate fisiche e 4 sfilate digitali, 44presentazioni, (8 su appuntamento), e 8 eventi per un totale di 84 appuntamenti. Attesa per Moschino e Zegna C’è attesa per il grande ritorno per l’uomo di Moschino che sarà presente in calendario con la sfilata maschile e la pre-collection donna sotto la direzione creativa del nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza. Nomi nuovi e che entrano con prepotenza nel palinsesto italiano due marchi britannici: Martine Rose e Dunhill che ha debutto a febbraio a Londra con la nuova direzione creativa di Simon Holloway.