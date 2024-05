Daily Crown | l' esperto ' William ' infuriato' per paragoni tra Meghan e sua madre Diana'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Londra, 31 mag. (Adnkronos) - Il principeè "" per i"di cattivo gusto" traMarkle e sua, la principessa. Lo scrive Gb News, citando una fonte reale che ne ha parlato con Closer Magazine, ricordando che la duchessa di Sussex, nel suo viaggio in Nigeria, ha indossato diversi abiti e gioielli che richiamavano ai sudditi britannici la memoria della defunta principessa del Galles. "non vuole privare Harry del diritto di celebrare l'eredità della- ha affermato la fonte - Ciò che lo preoccupa è il modo in cuiviene rappresentata in giro, come la versione moderna di. Assieme a Kate, trova la cosa offensiva. Inoltre, per aggiungere la beffa al danno, Harry non si è consultato con lui riguardo questi viaggi all'estero e i piani futuri che apparentemente hanno in cantiere per celebrare la vita e l'eredità di".