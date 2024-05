Da piccola dolce e divertente | oggi una famosissima conduttrice

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sguardo curioso e birichino, che ancoraè sempre lo stesso. In pochi hanno riconosciuto chi è la bimba nella foto del passato, ma certamente la somiglianza con sua figlia è palese e forse questo può essere un indizio essenziale nello scoprire la sua vera identità. Ecco com’era Michelle Hunziker da. Capelli corti e sfumature arancioni, occhi grandi e scuri. Uno sguardo curioso e simpatico, già dalla tenera età. In molti però non sono riusciti a riconoscerla realmente. Un dettaglio fondamentale c’è: è la sua forte somiglianza daa sua figlia. Ancora non avete capito? La bambina in foto altro non è che Michelle Hunziker. Michelle Hunziker da, foto Instagram – VelvetGossipSono passati già più di 40 anni da quello scatto a colori del passato.