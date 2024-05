Da noi… a Ruota Libera gli ospiti e le anticipazioni del gran finale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Da, ultimo appuntamento. Glie ledeldi domenica 2 giugno Domenica 2 giugno, alle 17:20 su Rai1, ultimo appuntamento con “Da”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, che chiude un’altra stagione con ottimi ascolti. Leggi anche –> L’Isola dei famosi, Matilde delusa critica l’atteggiamento di una naufraga Glidi quest’ultima puntata saranno: Milly Carlucci, protagonista indiscussa della tv, attualmente alla guida, in prima serata su Rai1, de “L’Acchiappatalenti”, che si concluderà la prossima settimana, impegnata anche nella ricerca di nuovi talenti della danza con “Ballando on the road”, che ripartirà il 15 giugno con il nuovo tour; Selvaggia Lucarelli, scrittrice, editorialista e protagonista di numerosi programmi tv, ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro “Il vaso di Pandoro.