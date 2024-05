Da Imola alla Sardegna Leoni di Cea in tre circuiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il weekend da oggi al 2 giugno promette di essere "ruggente", per idi Cea Squadra Corse, impegnati in tre grandi eventi: l’Aci Racing Weekend all’autodromo di, il Motomondiale Gp d’Italia al circuito del Mugello e il Rally Italiaad Alghero. Anche i giovanidi Cea Squadra Corse, forgiati da un’intensa preparazione a Savignano sul Rubicone, sono pronti ad affrontare una delle sfide più ardue della stagione: tre competizioni di grande impegno per la sicurezza negli stessi tre giorni. L’Aci Racing Weekend, primo appuntamento dell’anno all’Autodromo dicon i campionati italiani a quattro ruote. A partire da oggi, tra i cordoli del circuito si alterneranno i bolidi del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Formula 4 Italian Championship, Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge.