Da Fucecchio a Montelupo Fiorentino La mappa dei redditi del territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilsi scopre ricco. È quanto emerge dai dati suidei cittadini dell’Empolese Valdelsa, recentemente resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nello specifico, si tratta delladeicomplessivi pro-capite dichiarati dagli italiani lo scorso anno e che, posta in relazione agli analoghi numeri del 2021, evidenzia come tutti gli undici Comuni abbiano il segno più. Inoltre, sette di essi si piazzano sopra la media del +6,3%, due in linea e soltanto due di poco sotto. In altre parole, nell'Empolese Valdelsa nel 2022 si è guadagnato (e dichiarato) di più, e talvolta molto di più, dell'anno precedente. In testa c'è, che ha fatto segnare un +7,95% da record, tallonata da Cerreto Guidi con il +7,68% e Vinci con il +7,30%: la città che diede i natali a Leonardo ha giovato di un importante ritorno del turismo.