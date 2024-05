Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

Cos’è l’approccio ‘revisione a ombrello’ e i suoi limiti Seguendo un approccio di ‘revisione a ombrello’, l’analisi si è concentrata su studi che coinvolgevano persone di tutte le età, escludendo quelli basati su studi interventistici che utilizzavano diete prive di prodotti animali e loro derivati come terapia per persone con malattie metaboliche, così come di quelli che contemplavano carne, pesce o pollame o loro derivati anche se di tipologia selezionata e/o in piccole quantità, al fine di ridurre l’eterogeneità dei dati.

Da Bologna uno studio sulle diete vegetariane e vegane | aiutano a prevenire il cancro?