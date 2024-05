D A M R A Festival 2024 il corpo umano mezzo di relazione ed espressione artistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un’estate all’insegna della danza. Dopo gli appuntamenti di maggio, il D.A.M.R.A.continuerà durante la bella stagione, a giugno e luglio. Un evento itinerante dedicato alla rigenerazione di comunità attraverso la danza e le interazioni con le varie arti. Una proposta incentrata sulcomedied. Una danza capace di generare benessere psico-fisico e relazioni profonde e autentiche. La danza, l’arte, la creatività, l’inclusione sociale intesa come integrazione tra le varie parti. Nello specifico un programma di azioni, esperienze conviviali, performative, innovative, divulgative, incontri, letture, laboratori, anche per ragazzi con disabilità a livello cognitivo, spettacoli, film, percorsi per famiglie con difficoltà economiche.