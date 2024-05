Cure per due querce storiche E al parco ’Radici’ 150 nuovi alberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono state ‘curate’ duemonumentali e sono stati piantumati oltre 150alRadici di amicizia. Ad Albinea sono in corso alcuni lavori che hanno come beneficiario l’ambiente e in particolare gli. NelRadici di amicizia è già ben avviata la messa a dimora di 154 piante per rendere ombreggiata e dunque maggiormente frequentabile dai cittadini la nuova area relax che sarà certamente molto apprezzata dai cittadini. "La piantumazione ricoprirà una superficie di 10.000 metri quadrati e le alberature che sono state messe a dimora sono di specie autoctone", spiegano dal Comune di Albinea. Sono stati anche effettuati importanti lavori di manutenzione di duemonumentali albinetani che sono tutelati dalla Regione Emilia-Romagna.