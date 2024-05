Curcio | A ottobre grande esercitazione sulla parte vulcanica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Nel Campi Flegrei andremo avanti con le esercitazioni già previste. Quella che era pensata per questi giorni la faremo nel mese di giugno e poi ci sarà l’più, quella che testerà il piano nazionale”. Lo ha detto Fabrizio, capo della Protezione Civile, al termine della riunione tra le istituzioni nazionali e del territorio che si è svolta questa mattina nella zona Monteruscello di Pozzuoli sul bradisismo nei Campi Flegrei.ha sottolineato l’importanza della comunicazione ai cittadini: “Serve – ha detto – in maniera preventiva per far capire cosa fare e accade in un sisma da 4.4. perché quando avviene è già troppo tardi. Per questo l’attenzione serve.