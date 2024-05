Cucina di Sardegna | Impanadas di piselli ricetta di Itala Testa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ingredienti per le: 500 grammi disgranati; una grossa cipolla; 50 grammi di prosciutto crudo; un bicchiere di olio extravergine di oliva; 200 grammi di farina; un uovo; sale; olio per friggere. La preparazione delleMettere sul fuoco, in un tegame, tre o quattro cucchiaiate di olio extra vergine di oliva e una cipolla tagliata grossolanamente. Attendere che diventi trasparente e aggiungere mezzo chilo disgranati. Alzare il fuoco e cuocere, mescolando spesso, per una decina di minuti. Poco prima di levare dal fuoco, unire cinquanta grammi di prosciutto crudo tagliato in dadolini. E così pronto il ripieno per le. L’involucro Bisogna adesso preparare l’involucro: impastare due etti di farina di grano duro con un uovo intero, una cucchiaiata di olio, sale e se necessario pochissima acqua, per ottenere un impasto di giusta consistenza.