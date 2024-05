Cuccioli di lepre appena nati Area cani chiusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sul cancello dell’di Carbonara è spuntato un cartello. Avvisa che lo spazio non può essere utilizzato perché una leprottina ha scelto proprio di far nascere qui i suoi. Il nido è interrato, ma gli incontri ravvicipotrebbero risultare particolarmente pericolosi soprattutto perché mammaè solita spostarsi per procacciare il cibo e tornare dai suoi piccoli solo una volta al giorno per alimentarli. Oltre aici sono altri animali predatori che potrebbero avvicinare i piccoli particolarmente fragili e che non possono neppure essere spostati. "Se lo facessimo la mamma li rifiuterebbe e andrebbero incontro a morte certa - fanno sapere dall’amministrazione comunale, scusandosi per il disagio -. È quindi necessario chiudere l’per almeno una ventina di giorni".