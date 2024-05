Cronisti in classe è festa Il giorno delle premiazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) È ilpiù atteso. Quello dei premi e dei vincitori. Ilpiù atteso, e non solo dai ragazzi protagonisti del Campionato di Giornalismo che quest’anno taglia il ventiduesimo traguardo. Perchè per tutti, compresa la nostra redazione, è stato un cammino lungo quasi un anno, con i mesi a scandire l’uscita di qualcosa come cento pagine pubblicate dal nostro quotidiano con la "firma" deiin. Redazioni vere e proprie che si sono cimentate nell’approfondimento di tematiche di attualità, spaziando dai problemi collegati all’inquinamento atmosferico, dagli effetti dei cambiamenti climatici alla tutela dell’ambiente. Non solo: i ragazziventiquattro classi che hanno partecipato all’iniziativa de La Nazione, ben oltre cinquecento piccoli-grandi, hanno raccontato il valore della memoria, analizzando i tornanti della storia e i suoi "buchi neri", come l’orrore della guerra ricostruto attraverso le testimonianze dei nonni o dei bisnonni.