Croazia | analista dazi UE su EV cinesi danneggiano sviluppo europeo a lungo termine

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Zagabria, 31 mag – (Xinhua) – Gli altidell’Unione Europea (UE) sui veicoli elettrici (EV)potrebbero avere un impatto negativo sullodell’industria automobilistica europea, avverte unpolitico croato. In una recente intervista rilasciata a Xinhua, Kresimir Macan ha dichiarato che l’influenza degli Stati Uniti suidell’UE per i veicoli elettricinon gioverebbe all’economia europea. L’uomo ha osservato che tali, che storicamente si sono rivelati “dannosi” per l’economia globale, continuerebbero ad avere un impatto negativo sull’industria delle auto elettriche. Il 14 maggio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’introduzione di nuovisu una serie di importazioni provenienti dalla Cina, tra cui i veicoli elettrici, in aggiunta a quelli gia’ esistenti ai sensi della sezione 301.