Criminale chi ci porta all' atomica Matteo Salvini a tutto campo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) È stato il primo a dire no alla guerra, oggi chiama «criminali» quei leader dell'Occidente che cino all'. Il leader della Lega,, racconta al Tempo timori e obiettivi di queste Europee Le sue posizioni sulla guerra, le critiche alla Nato, stanno diventando quelle dell'Italia. Sia nella maggioranza che nell'opposizione. Distinguo, inviti alla calma, appelli alla diplomazia. Non è "putiniano" quindi chiedere la pace? «Assolutamente no, è solo ragionevole. La pace è vita, è ossigeno, è. Lo abbiamo detto fin dal primo momento, non mi interessa dire "avevamo ragione" anche se all'inizio tutti ci infangavano. Ora mi preme raggiungere l'obiettivo. Noto, purtroppo, che in troppi soffiano sul fuoco in modo sconsiderato.